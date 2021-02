Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino serait fixé pour les retours de Neymar et Di Maria !

Publié le 19 février 2021 à 21h15 par A.D.

Tous deux blessés, Neymar et Angel Di Maria ont manqué le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone. Alors qu'El Fideo devrait reprendre l'entrainement la semaine prochaine, le numéro 10 du PSG, quant à lui, poursuivrait les soins pour un retour estimé aux alentours du 3 mars.

Sans Angel Di Maria et Neymar, forfaits, le PSG s'est déplacé au Camp Nou ce mardi soir. Malgré l'absence de ses deux hommes forts, le club de la capitale est parvenu à faire le job sur la pelouse du FC Barcelone (1-4), et ce, grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs. Pour le match retour, Mauricio Pochettino pourrait retrouver à la fois Angel Di Maria et Neymar.

Di Maria et Neymar revenus à temps pour le Barça ?