PSG : Mauricio Pochettino déclare sa flamme à Kylian Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 23h15 par H.G. mis à jour le 18 février 2021 à 23h17

Alors que Kylian Mbappé a réalisé un match historique face au FC Barcelone ce mardi, Mauricio Pochettino a confié toute son admiration pour l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Le duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé a été remporté par l’attaquant français ce mardi. En effet, le numéro 7 du PSG a inscrit un triplé au Camp Nou à l’occasion de la rencontre opposant le FC Barcelone au club parisien pour le compte ds huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-4). Jamais un attaquant français n’avait inscrit trois buts dans l’antre du Barça en tant qu’adversaire, et cette prouesse par un attaquant n’avait plus été réalisée depuis 1997 et un triplé signé Andriy Chevtchenko en 1997. De quoi souligner le match gigantesque réalisé par Kylian Mbappé, évidemment sorti de cette rencontre avec le titre honorifique d’homme du match.

« Il a une qualité et un charisme incroyables »