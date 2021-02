Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar de retour pour le Barça ? La réponse de Pochettino !

Publié le 21 février 2021 à 3h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur la blessure de Neymar et son éventuelle participation au match retour contre le FC Barcelone

« La récupération de Neymar suit les plannings de notre staff médical. Que l'on joue une compétition ou une autre, l'important c'est la santé du joueur. On veut voir nos joueurs revenir le plus vite possible mais on veut voir Neymar revenir de la meilleure manière possible ». Mauricio Pochettino évoquait récemment la situation de Neymar, blessé depuis le 10 février et dont l'absence est estimée à 4 semaines. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG en a rajouté une couche.

Pochettino évoque le retour de Neymar