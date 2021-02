Foot - PSG

PSG - Malaise : Le constat clair de Pochettino sur la situation de Draxler !

Publié le 20 février 2021 à 17h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur la situation de Julian Draxler, buteur face à l’OGC Nice le 13 février dernier et passeur décisif ce mardi en Ligue des champions face au FC Barcelone.

En fin de contrat en juin prochain, Julian Draxler profite de la blessure d’Angel Di Maria pour obtenir du temps de jeu. L’international allemand avait déjà été titularisé le 10 février dernier lors de la rencontre de Coupe de France face à Caen avant de débuter le match de championnat face à l’OGC Nice. Auteur de son troisième but de la saison en Ligue 1 lors de cette rencontre, Draxler est également entré en fin de match face au FC Barcelone en Ligue des champions. Le joueur s’est montré une nouvelle fois décisif puisqu’il a été à l’origine du dernier but inscrit par Kylian Mbappé.

« Quand on a un effectif si grand, chaque joueur attend son heure pour jouer »