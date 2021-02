Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino fait une annonce pour le grand retour de Neymar !

Publié le 18 février 2021 à 22h45 par A.M.

Interrogé sur la récupération de Neymar, Mauricio Pochettino annonce qu'il ne prendra aucun risque avec son Brésilien qui souhaite prendre part au match retour contre le FC Barcelone.

Sorti sur blessure contre Caen le 10 février dernier en Coupe de France, Neymar a été contraint de déclarer forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Par le biais d'un communiqué, le PSG révélait d'ailleurs que le Brésilien « a été victime d’une lésion du long adducteur gauche mercredi soir. À l’analyse de l’examen clinique et des examens d’imagerie, il est à prévoir une indisponibilité d’environ 4 semaines selon l’évolution ». Privé de son stratège, le PSG s'est toutefois largement imposé au Nou Camp (4-1) et peut aborder le match retour avec plus de sérénité.

«Il est très enthousiaste à l'idée de jouer contre le Barça, mais...»