PSG : Messi, Mbappé... Le JT du Comptoir du 18 février !

Foot - PSG

Retrouvez toutes les informations du jour concernant le PSG dans le nouveau numéro du JT du Comptoir.

Actualité riche ce jeudi concernant le PSG. Le JT du Comptoir vous propose de faire un point complet notamment sur l'avenir de Kylian Mbappé au cœur de toutes les attentions depuis son triplé au Nou Camp. Autre dossier tendu pour Leonardo, celui de Moise Kean, lui aussi très bon contre le FC Barcelone et qui est seulement prêté par Everton, sans option d'achat. Enfin, découvrez l'information cocasse de la journée concernant Nasser Al-Khelaïfi.



Retrouvez le JT du Comptoir sur YouTube.

JT du 18 février ! Le programme avec @Arthur_Montagne et @hadrien_grenier :Toutes les infos sur l’avenir de #MbappeMessi et Mbappe au #PSG C’est possible ?Leonardo joue la montre pour KeanL’info surprenante sur Nasser Al-Khelaifihttps://t.co/RDMh0sbCuP