PSG : Ander Herrera affiche une grande prudence après Barcelone

Publié le 17 février 2021 à 15h48 par La rédaction mis à jour le 17 février 2021 à 15h50

Le PSG a totalement dominé son sujet mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone (4-1). Une victoire qui donne de grandes chances de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ander Herrera a tenu à saluer la prestation de son équipe, tout en restant prudent sur le prochain match à venir face aux Blaugrana, le 10 mars prochain.