Mercato - PSG : Les confidences de Herrera sur le départ avorté de Neymar !

Publié le 12 février 2021 à 12h45 par T.M.

Après avoir tout fait pour retourner à Barcelone en 2019, Neymar est finalement resté au PSG. Un événement sur lequel est revenu Ander Herrera.

Aujourd’hui, Neymar est bel et bien un joueur du PSG. Heureux dans la capitale, le Brésilien s’apprête même à prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2022. Toutefois, il y a quelques mois encore, cela semble inenvisageable. En effet, arrivé en 2017 au PSG, Neymar semblait regretter sa décision d’avoir quitté Lionel Messi et le FC Barcelone. C’est ainsi qu’en 2019, le joueur de 29 ans a fait le forcing pour faire ses valises et retour en Catalogne. Malgré plusieurs réunions entre les deux clubs, Leonardo s’est montré intransigeant. Neymar a donc été retenu et s’est depuis recentré sur le projet parisien.

« Il y a eu un changement dans sa tête »