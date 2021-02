Foot - PSG

PSG - Malaise : La mise au point de Pochettino sur le retour de Neymar !

Publié le 20 février 2021 à 15h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du match face à l’AS Monaco, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de Neymar, touché aux adducteurs.

Joueur du FC Barcelone entre 2013 et 2017, Neymar se faisait une joie de retrouver le Camp Nou et de défier son ancienne équipe dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Malheureusement pour le Brésilien, il s’est blessé aux adducteurs le 10 février dernier lors d’un match de Coupe de France face à Caen. Ce vendredi, le Parisien a indiqué que Neymar poursuivait les soins et qu’il pourrait être disponible pour disputer le match retour au Parc des Princes le 10 mars prochain.

« On veut voir Neymar revenir de la meilleure manière possible »