PSG : Kylian Mbappé successeur de Messi ? La réponse !

Publié le 19 février 2021 à 5h00 par T.M.

Suite à la démonstration de Kylian Mbappé au Camp Nou, nombreux sont ceux à le voir comme le successeur de Lionel Messi. De quoi faire réagir Ludovic Giuly, ancien partenaire de La Pulga.

Mardi dernier, en l’absence de Neymar, tous les projecteurs étaient braqués sur Kylian Mbappé pour ce choc entre le FC Barcelone et le PSG. Et sur la pelouse du Camp Nou, le Français a montré tout son talent, inscrivant un triplé. Une démonstration interprétée par beaucoup comme une passation de pouvoir entre Lionel Messi et Mbappé. A 22 ans, le Français pourrait donc être le prochain à régner sur la planète football. Toutefois, à ce sujet, Ludovic Giuly se veut plus mesuré…

« Ce qu'a fait Leo depuis quinze ans ne peut être comparé à un triplé »