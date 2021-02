Foot - PSG

PSG : Le terrible constat de ce joueur du Barça après la déroute contre Paris !

Publié le 19 février 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le FC Barcelone s’est lourdement incliné 4-1 à domicile face au PSG cette semaine, Gérard Piqué aurait été très marqué par ce revers face au club de la capitale française.

Si le choc était attendu par de nombreux observateurs du football, le moins que l’on puisse dire est que le spectacle fut à la hauteur de l’événement. Et pour cause, le PSG s’est largement imposé 4-1 sur la pelouse du FC Barcelone pour le compte de ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions, et ce avec un triplé inscrit par Kylian Mbappé. De son côté, le Barça est passé complètement à côté de son match, notamment sur le plan défensif où Gerard Piqué avait effectué son grand retour à la compétition. Supposé être absent jusqu’au 6 mars prochain, le défenseur catalan a déjoué tous les pronostics en rêvant plus vite qu’escompté, mais sa détermination ne l’a pas conduit à réaliser un grand match pour autant. Et à en croire Joan Laporta, Gerard Piqué aurait été très marqué par cette déroute face au PSG, le candidat à l’élection présidentielle du Barça affirmant avoir été lui-aussi été sonné par ce revers.

« Il était à terre, mais c'est lui qui a donné l'exemple en voulant jouer en revenant de blessure »

« L'autre jour, j'étais en colère, avec une énorme déception, je voulais aller dormir et laisser les heures passer. Je n'ai même pas eu la force de faire un tweet. Je suis allé me coucher, je n'ai pas très bien dormi, mais les heures ont passé et le message est clair : il faut être avec les joueurs. Piqué ? J’ai parlé à un joueur de l'équipe première après le match. Il était à terre, mais c'est lui qui a donné l'exemple en voulant jouer en revenant de blessure. J'ai déjà fait référence à une conversation avec une personne avec laquelle j'ai une très bonne relation, et j'ai seulement dit qu'il était déprimé, mais laissez-moi garder le reste de la conversation pour moi et vous dire simplement que nous ne les laisserons pas tomber », a indiqué Joan Laporta ce jeudi dans des propos rapportés par MARCA .