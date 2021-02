Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette terrible révélation sur la relation entre Pochettino et ce joueur !

Publié le 23 février 2021 à 20h10 par B.C.

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, Rafinha a vu son temps de jeu se réduire considérablement. Une situation qui s’expliquerait par les doutes profonds de l’Argentin concernant l’ancien joueur du Barça.

Libéré par le FC Barcelone, Rafinha est arrivé au PSG dans les derniers instants du mercato estival 2020 pour quelques bonus seulement. Un joli coup réalisé par Leonardo, puisque le milieu de 28 ans s’est rapidement montré à son avantage sous les ordres de Thomas Tuchel. Cependant, la situation du joueur s’est considérablement dégradée depuis le départ de l’Allemand et l’arrivée de Mauricio Pochettino. Indisponible un temps après un test positif au Covid-19 et une blessure, Rafinha dispose d’un temps de jeu famélique avec le nouvel entraîneur du PSG, qui ne l’a jamais titularisé depuis son retour à Paris. Et l’état du milieu de terrain ne serait pas l’unique justification à cette décision.

Les doutes de Pochettino avec Rafinha