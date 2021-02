Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rafinha s'enflamme pour son passage au Barça !

Publié le 15 février 2021 à 1h15 par La rédaction

Recruté par le PSG l'été dernier, Rafinha va retrouver le FC Barcelone mardi prochain dans le cadre de la Ligue des Champions. L'occasion pour lui de s'exprimer sur ses années passées en Catalogne.

Arrivé au FC Barcelone en 2006, à l'âge de treize ans, Rafael Alcantara, dit Rafinha, a rapidement fait son apparition avec l'équipe professionnelle. Outre des prêts au Celta Vigo (2013-2014 et en 2019-2020) ainsi qu'à l'Inter Milan (2017-2018), Rafinha a fait l'entièreté de sa carrière sous le maillot Blaugrana , jusqu'à son arrivée, libre, au Paris Saint-Germain, à l'été 2020. Depuis, le milieu de terrain de 28 ans a d'abord obtenu du temps de jeu sous les ordres de Thomas Tuchel, avant de tenter de trouver sa place dans le onze de Mauricio Pochettino. Après quelques mois loin de Barcelone et à quelques jours du choc entre le PSG et le Barça en Ligue des Champions, Rafinha est revenu sur ce que lui a apporté le club catalan.

« J'ai tout appris ou presque au centre de formation du Barça »