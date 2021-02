Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Barcelone… Messi a voulu jouer un très mauvais tour à Al-Khelaïfi !

Publié le 14 février 2021 à 23h15 par B.C.

Alors que Neymar tente aujourd’hui de convaincre Lionel Messi de le rejoindre au PSG, les rôles étaient inversés à l’été 2019, lorsque le Brésilien souhaitait rejoindre le Barça.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne semble pas avoir encore tranché pour son avenir. Leonardo a déjà fait savoir que le PSG se tenait prêt si l’Argentin décidait de quitter la Catalogne, et de son côté, Neymar a glissé un gros appel du pied à son ami et ex-coéquipier : « Ce que je désire le plus, c'est rejouer avec lui. En profiter encore avec lui sur le terrain. Où je le ferais jouer ? N'importe où, ce n'est pas un problème, même à ma place ! Il faudrait essayer la saison prochaine », avait-il lâché en décembre dernier, au micro d’ ESPN . D’après L’Equipe , Neymar ferait également le forcing en interne pour inciter Messi à rejoindre le PSG, et ce n’est pas la première fois que l'un des deux hommes tenterait d'influencer l'avenir de l'autre.

Messi a convaincu Neymar de faire le forcing pour partir