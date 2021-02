Foot - PSG

PSG - Malaise : Rafinha fait passer un message à Pochettino pour son temps de jeu !

Publié le 14 février 2021 à 19h45 par La rédaction

Privé de temps de jeu pour de multiples raisons depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino à la tête du PSG, Rafinha ne se laisse pas abattre, au contraire.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, Rafinha a connu des hauts et des bas. Sous les ordres de Thomas Tuchel, le milieu de terrain était indispensable - avec 11 matchs disputés sur les 11 possibles entre la 7e et la 17e journée de Ligue 1. Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino en qualité d'entraîneur du PSG, le Brésilien n'a plus vraiment eu l'occasion de se montrer. Un temps absent car touché par le coronavirus, Rafinha a depuis été laissé sur le banc avant de finalement ressentir une gêne musculaire dernièrement. Au total, Mauricio Pochettino ne l'a fait jouer que 20 minutes face à Nîmes depuis qu'il est entraîne le PSG. Un temps de jeu réduit qui ne semble pas affecter la motivation de Rafinha, conscient qu'il doit batailler pour s'imposer dans un tel effectif.

« Ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas doivent rester totalement motivés »