PSG - Malaise : Pochettino monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 22 février 2021 à 9h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est passé à côté de son match ce dimanche contre l’AS Monaco, Mauricio Pochettino a tenu à assurer la défense de son attaquant.

Auteur d’un match historique mardi dernier au Camp Nou avec un triplé face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-4), Kylian Mbappé était de nouveau attendu au tournant ce dimanche contre l’AS Monaco. En l’absence de Neymar, dont le retour à la compétition est programmé à début mars, le numéro 7 du PSG se devrait d’être une nouvelle fois le leader offensif de son équipe contre son ancien club. Seulement voilà, l’international français n’a cette fois pas répondu présent. Kylian Mbappé a en effet été muselé tout le match par les hommes de Niko Kovac, qui se sont imposés 2-0 au Parc des Princes. Une mauvaise opération pour le PSG dans la course au titre, le club de la capitale accusant ainsi quatre unités de retard sur le leader qu’est le LOSC et occupant actuellement la troisième position du classement.

« S’il y a un responsable, c’est moi »