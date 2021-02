Foot - PSG

PSG : Après Barcelone, Mauricio Pochettino a fixé un cap clair !

Publié le 21 février 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG a fait forte impression face au FC Barcelone cette semaine, Mauricio Pochettino ne souhaite pas que ses hommes se relâchent et s’enflamment. Et visiblement, ces derniers semblent avoir bien compris le message.

Si le choc enter le FC Barcelone et le PSG au Camp Nou était attendu par de nombreux observateurs du football, le moins que l’on puisse dire est que ces derniers n’ont pas du être déçus par le club de la capitale. Et pour cause, les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés avec la manière sur le score de 4-1 face aux coéquipiers de Lionel Messi pour le compte de ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé a particulièrement fait forte impression en inscrivant un triplé, une première pour un adversaire dans l’antre du Barça depuis 1997 ! Cependant, même si le PSG a ainsi pris une sérieuse option pour une qualification en quart de finale avant le match retour qui aura lieu le 10 mars prochain au Parc des Princes, l’heure n’est pas au relâchement. En effet, malgré cette grande performance, le club de la capitale n’a rien gagné en l’emportant face au FC Barcelone, et il doit donc rapidement se remobiliser pour sa course au titre en championnat.

Mauricio Pochettino a fait passer un message fort à ses hommes !

Il faut dire que le PSG n’a aucune marge dans la course au titre en Ligue 1 contrairement aux années précédentes. Au contraire, l’écurie francilienne occupe actuellement la troisième position du classement à une unité de retard du LOSC et de l’OL (l’écurie entrainée par Rudi Garcia ayant disputé un match de plus). Dans ce contexte, tout faux pas est interdit pour les hommes de Mauricio Pochettino, et ce dernier n’aurait pas manqué de le rappeler à ses joueurs en coulisses après la victoire face au FC Barcelone. En effet, à en croire les informations dévoilées par L’Equipe ce dimanche, l’entraineur argentin souhaiterait éviter toute enflammade contre-productive après ce succès de prestige. De ce fait, il aurait demandé à ses joueurs de prendre du recul par rapport à leur performance réalisée face aux Catalans. Pas d’excitation, mais de la retenue : tel serait le mot d’ordre de Mauricio Pochettino devant son groupe et auprès de ses cadres.

« Les calculs sont simples : si on gagne, on distance Monaco et on reprend la première place »