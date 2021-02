Foot - PSG

PSG - Malaise : Hygiène de vie, blessure... Leonardo vole au secours de Neymar !

Publié le 25 février 2021 à 12h15 par A.D.

Blessé pour la énième fois en février depuis son arrivée au PSG, Neymar a vu son hygiène de vie être pointée du doigt. Interrogé sur le sujet, Leonardo n'a pas souhaité accabler sa star brésilienne. Au contraire, le directeur sportif du PSG s'est mué en avocat pour défendre Neymar.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar a très souvent manqué les grands rendez-vous de Ligue des Champions. Souvent blessé aux alentours du mois de février, la star brésilienne est jugé responsable par certains en raison de son hygiène de vie, qui ne serait pas conforme à la pratique d'un sport de haut niveau. Alors qu'une polémique a éclatée, Leonardo a été questionné sur le sujet par France Bleu . Et le directeur sportif du PSG a préféré assurer la défense de Neymar, son numéro 10.

«L'engagement de Neymar ces derniers temps est irréprochable»