Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès fracasse un choix très fort de Pochettino !

Publié le 23 février 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG s'est incliné contre l'AS Monaco dimanche soir (0-2), Pierre Ménès pointe du doigt les choix de Mauricio Pochettino.

Quelques jours après sa magnifique victoire contre le FC Barcelone au Nou Camp (4-1), le PSG affrontait l'AS Monaco pour un choc en Ligue 1. Mais cette fois-ci, les Parisiens ont été complétement impuissant s'inclinant 2 buts à 0 face au plan choisi par Niko Kovac. Au coup d'envoi, Mauricio Pochettino avait décidé d'aligner un milieu de terrain composé de Leandro Paredes, Idrissa Gueye et Ander Herrera, laissant Marco Verratti au repose sur le banc. Un choix critiqué par Pierre Ménès.

«On le sait que ce milieu Paredes-Herrera-Gueye ne sait pas jouer au ballon»