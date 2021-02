Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette grosse mise au point de Marco Verratti...

Publié le 22 février 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que le PSG s’est incliné 0-2 à domicile contre l’AS Monaco ce dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1, Marco Verratti a laissé entendre que l’équipe parisienne n’était pas exempte de reproches.

Après son succès de prestige contre le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (victoire 1-4 au Camp Nou), le PSG était attendu au tournant face à l’AS Monaco ce dimanche. Seulement voilà, les Parisiens sont finalement retombés dans leurs travers et se sont inclinés 0-2 au Parc des Princes. De quoi compliquer une nouvelle fois la tache du club de la capitale dans la course au titre en Ligue 1. En effet, avec cette défaite, le PSG se retrouve maintenant à quatre unités du leader qu’est le LOSC et en troisième position au classement, à une unité de l’OL qui occupe la seconde place. Une situation qui n’a rien d’étonnante au regard des difficultés rencontrées par l’écurie francilienne cette saison, qui compte déjà dix défaites en championnat, soit son plus haut total depuis son entrée dans l’ère QSI. Le PSG laisse tout simplement filer trop de points bêtement, et Marco Verratti en est pleinement conscient. En effet, au sortir de la rencontre, le milieu italien a reconnu que lui et ses coéquipiers se doivent d’évoluer à 100% à chaque fois, faute de quoi ils perdront de nouveau des rencontres comme actuellement.

« Il faut se mettre à la hauteur »