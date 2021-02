Foot - PSG

PSG : Barça, Remontada... Ce signal fort envoyé par Marquinhos !

Publié le 21 février 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG s’est brillamment imposé face au FC Barcelone cette semaine, Marquinhos aurait fait en sorte que ses coéquipiers ne célèbrent pas avec trop d’intensité ce succès.

Le match était attendu par de nombreux observateurs, et ces derniers n’ont certainement pas été déçus par le PSG. En effet, les hommes de Mauricio Pochettino se sont largement imposés 4-1 au Camp Nou face au FC Barcelone pour le compte du huitième de finale de la Ligue des Champions opposant les deux équipes. Kylian Mbappé s’est particulièrement distingué en inscrivant un triplé, contribuant ainsi grandement au succès des siens face au Barça, un club qui a infligé au PSG la pire humiliation de son histoire il y a près de quatre ans en Ligue des Champions (victoire 4-0 des Parisiens, victoire 6-1 des Catalans au retour).

Marquinhos a rapidement calmé la joie de ses coéquipiers