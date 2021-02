Foot - PSG

PSG : Mbappé, Barcelone… Ce témoignage qui en dit long sur Neymar !

Publié le 21 février 2021 à 16h15 par D.M.

Déçu de ne pas avait fait le déplacement à Barcelone en raison d’une blessure aux adducteurs, Neymar n’a pas caché sa joie en voyant Kylian Mbappé inscrire un triplé.

Le PSG a frappé un grand coup en Ligue des champions en venant s’imposer largement au Camp Nou en huitième de finale aller. En l’absence d’Angel Di Maria et de Neymar, blessés, Kylian Mbappé a assumé son rôle et a inscrit un triplé (victoire du PSG 1-4). Touché aux adducteurs, l’attaquant brésilien a observé la rencontre devant sa télévision et a vibré devant son écran. Neymar n’a d’ailleurs pas hésité à afficher sa joie sur les réseaux sociaux, réagissant à chacun des temps forts parisiens. « Mbappé trop fort…Hat-trick de mon gars » peut-on lire par exemple sur son compte Twitter.

« Il était très content du triplé de Mbappé »