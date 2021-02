Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès tacle les choix de Mauricio Pochettino !

Publié le 22 février 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que le PSG s’est incliné face à l’AS Monaco ce dimanche en clôture de la 26e journée de Ligue 1, Pierre Ménès ne cache pas son incompréhension face aux choix tactiques de Mauricio Pochettino, et ce tout particulièrement vis à vis de Marco Verratti.

« C’était une décision visant à le protéger. Il n’était pas en mesure de jouer 90 minutes. Je pense que ce qu’il a joué aujourd’hui, était suffisant et le maximum qu’il pouvait supporter », a expliqué Mauricio Pochettino en conférence de presse après la défaite du PSG face à l’AS Monaco ce dimanche au Parc des Princes (0-2). C’est ainsi que l’entraîneur parisien a justifié l’absence de Marco Verratti de son onze de départ, le jugeant trop court physiquement pour débuter ce choc. Cependant, le moins que l’on puisse dire est que l’international italien a cruellement manqué à ses coéquipiers avant son entrée en jeu, le trio composé de Leandro Paredes, d'Idrissa Gueye et d'Ander Herrera ne parvenant pas à alimenter convenablement l’attaque du PSG.

« Compte tenu de la compo de départ de Pochettino, je n’étais pas surpris »