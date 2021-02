Foot - PSG

PSG : Les vérités de Mauricio Pochettino sur son choix fort avec Marco Verratti !

Publié le 22 février 2021 à 10h45 par H.G.

Alors qu’il a décidé de se passer des services de Marco Verratti au coup d’envoi du match contre l’AS Monaco ce dimanche, Mauricio Pochettino a justifié son choix au sortir de la rencontre.

Auteur d’un gros match face au FC Barcelone ce mardi lors de la victoire 1-4 du PSG au Camp Nou pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Marco Verratti a été laissé sur le banc au coup d’envoi de la rencontre face à l’AS Monaco ce dimanche pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Et le mois que l’on puisse dire est que le milieu italien a cruellement manqué aux Parisiens avant son entrée en jeu, le milieu composé de Leandro Paredes, Ander Herrera et Idrissa Gueye ne parvenant pas à servir l’attaque francilienne, chose qui a conduit le PSG à s’incliner 0-2 au Parc des Princes. Ce faisant, Paris a de nouveau laissé filer des points dans la course au titre en Ligue 1 et se retrouve désormais à quatre unités du leader qu’est Lille.

« C’était une décision visant à le protéger »