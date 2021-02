Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette annonce de taille sur le retour de Neymar !

Publié le 21 février 2021 à 15h15 par D.M.

Journaliste brésilienne, Isabela Pagliari a donné des nouvelles de Neymar, blessé aux adducteurs le 10 février dernier lors d’une rencontre de Coupe de France face à Caen.

Neymar a, de nouveau, raté un huitième de finale de Ligue des champions avec le PSG. Absent lors du match retour face au Real Madrid en 2018, mais aussi en 2019 face à Manchester United, l’international brésilien a dû déclarer forfait pour le match aller face au FC Barcelone. Blessé aux adducteurs le 10 février dernier lors d’une rencontre de Coupe de France face à Caen, Neymar poursuit ses soins comme l’a indiqué Mauricio Pochettino ce samedi en conférence de presse : « La récupération de Neymar suit les plannings de notre staff médical. Que l'on joue une compétition ou une autre, l'important c'est la santé du joueur. On veut voir nos joueurs revenir le plus vite possible mais on veut voir Neymar revenir de la meilleure manière possible ».

« Il suit un protocole de soins pour rejouer le plus vite »