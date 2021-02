Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès lance un avertissement à Mauricio Pochettino !

Publié le 22 février 2021 à 17h45 par H.G.

Alors que le PSG est en mauvaise posture dans la course au titre en Ligue 1, Pierre Ménès estime que la situation est critique pour le club de la capitale et qu’il n’a désormais d’autre choix que de montrer en championnat le même visage qu’il montre en Ligue des Champions.

Le contraste est pour le moins saisissant. En effet, après sa victoire nette face au FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Camp Nou (4-1), le PSG s’est incliné ce dimanche au Parc des Princes face à l’AS Monaco en clôture de la 26e journée de Ligue 1 (2-0). Ce faisant, les hommes de Mauricio Pochettino sont désormais relégués à quatre unités du leader qu’est le LOSC. Bref, s’il veut conserver son titre de champion de France, le PSG n’a désormais plus droit à l’erreur et devra espérer que le LOSC et l’OL commettent des faux pas afin de refaire son retard.

« Si le PSG veut conserver son titre, il va lui falloir sortir des prestations comme celle du Camp Nou »