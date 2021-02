Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès dresse un constat clair sur le PSG !

Publié le 22 février 2021 à 12h15 par H.G.

Alors que le PSG s’est incliné face à l’AS Monaco ce dimanche, Pierre Ménès ne peut pas s’empêcher de voir en cette défaite la preuve que le club de la capitale n’est pas la même version de lui-même en championnat et en Ligue des Champions.

Si le PSG a fait forte impression en s’imposant 4-1 mardi dernier au Camp Nou face au FC Barcelone pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le club de la capitale s’est montré bien moins reluisant face à l’AS Monaco ce dimanche. Opposés aux hommes entrainés par Niko Kovac, les Parisiens ne sont pas parvenus à se montrer dangereux et ont ainsi concédé une défaite 2-0 au Parc des Princes dans ce match clôturant la 26e journée de Ligue 1. En conséquence, le PSG est maintenant relégué à quatre points du LOSC, leader au classement du championnat. Et aux yeux de Pierre Ménès, cette sixième défaite du club parisien au cours de cet exercice n’est pas forcément un hasard…

Aux yeux de Pierre Ménès, il y a deux versions du PSG !