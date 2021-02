Foot - PSG

PSG - Malaise : Blessure, arbitre... Un joueur de Ligue 1 vole au secours de Neymar !

Publié le 21 février 2021 à 20h45 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain affronte l'AS Monaco ce dimanche soir, le défenseur Caio Henrique est monté au créneau pour défendre son compatriote Neymar, toujours forfait.

Blessé aux adducteurs depuis le 10 février dernier et la rencontre face à Caen dans le cadre de la Coupe de France, Neymar est écarté des terrains. Alors qu'il a déjà raté le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone, remporté par le PSG (1-4), le Brésilien va encore devoir attendre un peu avant de pouvoir refouler les pelouses. Une énième blessure qui a suscité de multiples réactions très variées. Pour certains, l'hygiène de vie de Neymar serait à pointer du doigt alors que pour d'autres, le numéro 10 du Paris Saint-Germain serait ciblé par les défenses adverses et pas assez soutenu par les arbitres. Alors que le PSG reçoit l'AS Monaco ce dimanche soir dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, le club de la capitale va de nouveau devoir se passer de Neymar, qui a pu compter sur le soutien d'un compatriote qui évolue sous le maillot monégasque.

« Ce sont souvent les arbitres, ils permettent un peu plus de violence, des charges plus fortes, qui ne sont pas punies »