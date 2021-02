Foot - PSG

PSG : Kurzawa est fier de son record en Ligue des Champions !

Publié le 24 février 2021 à 14h50 par La rédaction mis à jour le 24 février 2021 à 14h53

Depuis la blessure de Juan Bernat en début de saison et l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Layvin Kurzawa a considérablement gagné en temps de jeu. Le joueur a d’ailleurs exprimé sa joie de disputer la Ligue des Champions et sa fierté de tenir un fabuleux record dans la compétition.