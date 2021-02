Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé reçoit un message très fort de Kingsley Coman !

Publié le 25 février 2021 à 7h45 par A.M.

Coéquipier en équipe de France de Kylian Mbappé, Kingsley Coman a rendu hommage à l'attaquant du PSG.

Formé au PSG, Kingsley Coman a toutefois décidé de quitter le club de la capitale avant même la signature de son premier contrat professionnel, en 2014. Passé par la Juventus, l'ailier français évolue désormais au Bayern Munich où il a enchaîné les trophées. Il a notamment remporté la Ligue des Champions en août dernier contre le PSG justement. A Paris, c'est Kylian Mbappé qui brille. Un joueur que côtoie Kingsley Coman en équipe de France et pour lequel il ne manque pas de s'enflammer bien qu'il n'entretienne pas particulièrement une relation d'amitié avec l'attaquant du PSG.

«Je sais qu’il a des ambitions élevées. J’espère qu’il les atteindra»