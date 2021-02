Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès interpelle clairement Mauricio Pochettino !

Publié le 28 février 2021 à 1h45 par Th.B.

N’ayant pas vraiment eu sa chance depuis la nomination de Mauricio Pochettino, Rafinha aurait prouvé à son entraîneur samedi face à Dijon qu’il mériterait plus selon Pierre Ménès.

Blessé et testé positif au Covid-19 au début de l’année civile, qui coïncide avec la prise de fonctions de Mauricio Pochettino au PSG, Rafael Alcantara, dit Rafinha, n’a pas eu concrètement sa chance avec le nouvel entraîneur du PSG. Et la raison serait simple selon Le Parisien. Le quotidien de la capitale révélait cette semaine que Pochettino ne serait pas un fervent admirateur de Rafinha et cela remonterait à l’époque où il était sur le banc de Tottenham. Avant la large victoire du PSG sur la pelouse de Dijon samedi (4-0), Rafinha n’avait dû se contenter que de deux entrées en jeu face à Nîmes et à Monaco dimanche dernier. Aligné dans le onze de départ de Mauricio Pochettino face à une équipe dijonnaise dépassée, le milieu de terrain du PSG a plu à Pierre Ménès qui en a profité pour faire passer un message à Mauricio Pochettino concernant l’utilisation de Rafinha à l’avenir.

« Rafinha a montré à Pochettino qu’il méritait un autre rôle dans la rotation parisienne »