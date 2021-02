Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar de retour face au Barça ? La réponse !

Publié le 27 février 2021 à 20h15 par A.D.

Blessé aux adducteurs, Neymar aurait repris la course cette semaine et serait plus que dans les temps pour son retour. Toutefois, la star du PSG n'aurait que 10% de chances de jouer le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone le 10 mars.

Touché aux adducteurs, Neymar n'a pas participé à la correction du PSG à Dijon ce samedi (0-4). Touché aux adducteurs, la star du PSG a retrouvé le chemin de l'entraînement comme l'a précisé Mauricio Pochettino. « Neymar suit les protocoles mis en place par le staff médical et la performance. Il était sur le terrain aujourd'hui et s'est entraîné individuellement. Il a effectué quelques exercices, il est dans un bon état d’esprit et est dans les temps fixés pour sa récupération » , a déclaré le coach du PSG en conférence de presse ce vendredi. Contraint de patienter encore un peu avant de retrouver la compétition, Neymar aurait très peu de chances de disputer le huitième de finale retour face au FC Barcelone.

Neymar aurait 10% de chances de jouer contre le Barça