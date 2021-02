Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino avec l’un de ses cadres !

Publié le 24 février 2021 à 23h15 par H.G.

Alors qu’il a été touché à la cuisse face à l’Olympique de Marseille début février, Angel Di Maria serait encore trop court pour effectuer son retour à la compétition ce week-end.

Le PSG a été victime de nombreuses blessures cette saison, et cela ne s’est toujours pas arrêté en seconde partie d'exercice. Et tandis que Neymar ne devrait pas être de retour avant le début du mois de mars, un autre attaquant du club de la capitale est actuellement sur la touche, à savoir Angel Di Maria. Blessé à la cuisse droite contre l’OM le 7 février dernier, celui qu’on surnomme El Fideo a ainsi manqué le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone la semaine dernière (victoire 4-1 des Parisiens). Et s’il devrait être en mesure de tenir sa place le 10 mars prochain pour le match retour, ce n’est pas pour autant qu’il serait d’ores et déjà prêt à revenir sur les pelouses pour l’instant…

Angel Di Maria sera forfait contre Dijon !