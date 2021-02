Foot - PSG

PSG - Malaise : Hygiène de vie, blessure… Neymar n’arrange pas son cas !

Publié le 24 février 2021 à 18h15 par T.M.

Suite à sa dernière blessure face à Caen, Neymar a vu les critiques sur son hygiène de vie se multiplier. Et le joueur du PSG n’y met pas vraiment du sien pour inverser la tendance.

Pour recruter Neymar, le PSG a consenti à un incroyable investissement, dépensant 222M€. Alors que le Brésilien est censé porter le club de la capitale dans les moments importants de la saison, une statistique vient noircir l’aventure du joueur de 29 ans à Paris. En effet, depuis son arrivée, Neymar a manqué près de 50% des matchs du PSG à cause de pépins physiques. D’ailleurs, le joueur de Mauricio Pochettino vient notamment de rater le choc face au FC Barcelone à cause d’une blessure aux adducteurs. Et si la rugosité des adversaires est pointé du doigt, c’est également le cas de Neymar qui aurait aussi sa part de responsabilité.

Un comportement qui fait débat

Neymar fait-il vraiment tout ce qu’il faut pour être le meilleur joueur possible ? Au PSG, on en doute. En effet, dernièrement, il était expliqué que certains en interne pointaient du doigt l’hygiène de vie du Brésilien, qui ne correspondrait pas à celle d’un sportif de haut niveau. Il n’y a pas que le terrain, il y a aussi les habitudes en dehors à l’instar de l’alimentation ou encore du sommeil. Et à ce sujet, les derniers tweets de Neymar viennent un peu plus rajouter d’huile sur le feu sur cette polémique. En effet, fan d’une télé-réalité brésilienne, le joueur du PSG n’a pas hésité à la commenter en pleine nuit, allant se coucher à… 4 heures du matin. Forcément, avec un tel rythme, cela n’aide pas à la récupération.