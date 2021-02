Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Di Maria ont provoqué une grosse colère de Lionel Messi !

Publié le 23 février 2021 à 17h15 par T.M.

Ces dernières semaines, du côté du PSG, les appels du pied se sont multipliées pour Lionel Messi. De quoi visiblement agacer le principal intéressé.

En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’a toujours pas décidé de son avenir. Néanmoins, il voit déjà certaines portes s’ouvrir comme celle du PSG. En effet, dans la capitale française, on attend l’Argentin les bras ouverts et on l’a clairement fait savoir. Tout d’abord, Neymar avait exprimé son souhait de rejouer le plus rapidement possible avec son ancien partenaire du Barça. Par la suite, d’autres appels du pied ont été effectués comme par exemple Angel Di Maria, lui aussi très proche de Lionel Messi.

« Messi a été agacé »