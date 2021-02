Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Ronaldo, Haaland... Pierre Ménès s'emporte sur le cas Mbappé !

Publié le 23 février 2021 à 1h45 par D.M.

Performant face au FC Barcelone en Ligue des champions, Kylian Mbappé a livré une prestation très décevante face à l'AS Monaco. Pierre Ménès est revenu sur les dernières performances du joueur parisien et n'a pas hésité a livré le fond de sa pensée sur son niveau.

Il a beaucoup été question cette semaine d’Erling Braut Haaland et de Kylian Mbappé. Et pour cause, le premier, âgé seulement de 20 ans, a inscrit un doublé en Ligue des champions face au FC Séville et a, de nouveau, trouvé le chemin des filets à deux reprises en championnat face à Schalke 04 ce samedi. Quant à Mbappé, il a marqué trois buts face au FC Barcelone en huitième de finale aller de C1. L’attaquant était attendu face à l’AS Monaco ce dimanche, mais il a rendu une copie décevante. Le joueur a été muselé par les défenseurs monégasques et notamment par Axel Disasi. Pierre Ménès est revenu sur la rencontre de Mbappé et n’a pas hésité a poussé un petit coup de gueule.

« On est complétement dingue avec ce gamin »