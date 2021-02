Foot - PSG

PSG - Polémique : Leonardo ne lâche pas Neymar !

Publié le 26 février 2021 à 3h30 par A.M.

Vivement critiqué sur son hygiène de vie, notamment après sa blessure à la cuisse, Neymar peut toutefois compter sur le soutien de Leonardo.

Régulièrement critiqué pour son hygiène de vie, et d'autant plus depuis sa dernière blessure à la cuisse, Neymar voit sa vie privée être régulièrement commentée. Toutefois, Leonardo a tenu à tordre le cou aux idées reçues concernant la situation de Neymar. En effet, au micro de France Bleu Paris , le directeur sportif du PSG assure être pleinement satisfait de l'engagement de son compatriote..

«Ce n'est pas juste»