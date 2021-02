Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo... Tuchel envoie un message très fort à Mbappé !

Publié le 25 février 2021 à 22h45 par A.D.

Alors que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont sur la pente descendante, Kylian Mbappé postule pour être sur le toit du monde. Après avoir fait l'éloge de son ancien protégé du côté du PSG, Thomas Tuchel lui a adressé un précieux conseil pour qu'il puisse devenir le digne héritier de CR7 et La Pulga.

Depuis plus d'une décennie, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dominent la planète football de la tête et des épaules. Hormis en 2018 où Luka Modric a remporté le Graal, CR7 (5) et La Pulga (6) se sont partagés quasiment tous les Ballon d'Or depuis 2008. Seul Luka Modric en 2018 a réussi à se faire une place au palmarès tandis que le Ballon d'Or 2020 n'a pas été remis. Et malgré leur âge avancé, Cristiano Ronaldo (36 ans) et Lionel Messi (33 ans) ne semblent pas avoir fini de marquer l'histoire. Lorsque ces deux as du ballon rond prendront leur retraite, ou du moins lèveront le pied en rejoignant peut-être une destination plus exotique, Kylian Mbappé pourrait prendre la relève. Mais à en croire Thomas Tuchel, la star du PSG ne peut pas se contenter d'attendre que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lui cède leur place, il doit s'imposer de lui-même, tel le « requin » qu'il est.

«Kylian Mbappé doit écarter Messi et Ronaldo»