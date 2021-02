Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision retentissante pour Mbappé !

Publié le 25 février 2021 à 9h15 par Th.B.

Témoignant de l’indemnité de transfert inaccessible en ces temps difficiles économiquement parlant demandée par le PSG, le Real Madrid mettrait de côté le dossier Kylian Mbappé pour privilégier la piste menant à Erling Braut Haaland.

Le PSG pourrait voir Kylian Mbappé quitter le club de la capitale s’il ne parvenait pas à obtenir son aval pour une prolongation, son contrat courant jusqu’en juin 2022. En effet, le Real Madrid, Liverpool et le surprenant FC Barcelone, en raison de ses problèmes financiers, seraient des possibles destinations s’il ne rallongeait pas son expérience au PSG et que les dirigeants parisiens se retrouvaient dans l’obligation de le vendre lors de la prochaine session des transferts. Néanmoins, un courtisan aurait déjà décidé de jeter l’éponge pour Kylian Mbappé, et pas n’importe lequel.

Le Real Madrid aurait clos le dossier Mbappé !