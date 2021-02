Foot - PSG

PSG - Malaise : Cet énorme coup de sang de la part de ce joueur de Pochettino !

Publié le 28 février 2021 à 12h15 par H.G.

Alors qu’il ne semble pas entrer dans les plans de Mauricio Pochettino, Mitchel Bakker aurait laissé éclaté sa colère après le match contre Dijon ce samedi.

Très utilisé par Thomas Tuchel en première partie de saison, Mitchel Bakker semble bien moins entrer dans les plans de Mauricio Pochettino. En effet, l’entraîneur argentin arrivé début janvier le fait bien moins jouer et lui préfère Layvin Kurzawa pour occuper le flanc gauche de la défense parisienne, et même Abdou Diallo ce samedi face à Dijon (victoire 4-0 du PSG). Ainsi, le jeune néerlandais doit patienter sur le banc, comme ce fut le cas ce samedi, et tout indique que cette situation commence à passablement agacer Mitchel Bakker.

Mitchel Bakker s’énerve pendant le décrassage !