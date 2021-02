Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Pochettino répond à Leonardo !

Publié le 28 février 2021 à 7h45 par A.C.

Considéré comme l’un des grands talents du centre de formation du PSG, Edouard Michut espère obtenir du temps de jeu.

On ne compte plus les jeunes joueurs qui ont fui le Paris Saint-Germain, par peur de ne pas pouvoir jouer en équipe première. Mais ce temps-là est fini ! Dans un entretien accordé à France Bleu , Leonardo a en effet assuré que les jeunes joueurs du PSG allaient avoir plus de temps de jeu. « Aujourd’hui on a des jeunes comme Michut, Simons, El Chadaille, Coulibaly, Kamara qui sont des joueurs très proches de l’équipe pro, qui s’entraînent, ils viennent, ils sont sur le banc, ils vont jouer, cela va arriver » a expliqué le directeur sportif du PSG. « Et là ils vont avoir l’opportunité et ça c’est quelque chose de très important ».

« J'espère que par la suite ça arrivera encore de nouveau, et de nouveau... Et ça viendra par le travail »