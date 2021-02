Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez reçoit un message clair pour la succession de Zidane !

Publié le 28 février 2021 à 7h00 par A.D.

Alors qu'il pourrait se séparer de Zinedine Zidane en fin de saison, Florentino Pérez songerait à le remplacer par Paulo Fonseca. Egalement suivi par Benfica, le coach de l'AS Rome a fait passer un message clair sur son avenir.

Auteur de performances en dents de scie depuis le début de la saison, Zinedine Zidane aurait pu perdre sa place à deux reprises déjà. Mais heureusement pour lui, le coach du Real Madrid a toujours réussi à sauver sa peau. Malgré tout, la situation de Zinedine Zidane ne serait pas totalement éclaircie. En effet, le Français risquerait toujours son poste et pourrait ne pas être sur le banc de la Maison-Blanche la saison prochaine. D'ailleurs, Florentino Pérez sonderait déjà le marché et aurait identifié plusieurs profils pour assurer la succession de Zinedine Zidane. En plus de Julian Nagelsmann et de Massimiliano Allegri, Il Corriere dello Sport a ajouté dernièrement que Paulo Fonseca figurerait également sur les tablettes du président du Real Madrid.

«Je me concentre sur la Roma, je ne pense pas à l'avenir»