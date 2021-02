Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau profil pour remplacer Zidane ?

Publié le 24 février 2021 à 16h10 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane est régulièrement annoncé proche d’un possible départ du Real Madrid à la fin de la saison.

Comme souvent ces dernières années, la presse espagnole fait la part belle aux problèmes de Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. Le Français ne serait plus vraiment sur la même longueur d’ondes que son président Florentino Pérez. Ce dernier penserait ainsi à plusieurs entraineurs pour remplacer Zidane, comme le très jeune Julian Nagelsmann, actuellement au RB Leipzig. D’autres profils plus expérimentés sont également évoqués, notamment Massimiliano Allegri, qui n’a plus de club depuis son départ de la Juventus en 2019.

Paulo Fonseca plaît au Real Madrid