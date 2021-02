Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Mbappé… Leonardo peut souffler !

Publié le 28 février 2021 à 6h45 par Th.B.

En pleine négociation avec le clan Kylian Mbappé pour prolonger le contrat de la pépite du PSG, Leonardo verrait le Real Madrid changer ses plans pour le Français et le prochain mercato estival en faisant d’Erling Braut Haaland sa nouvelle priorité.

Frappé par la crise financière liée au Covid-19, le Real Madrid ne serait pas dans la capacité d’accueillir Kylian Mbappé à l’intersaison, lui, ses 200M€ d’indemnité de transfert et son salaire annuel supérieur à 20M€. De quoi permettre à Leonardo de tranquillement travailler sur la prolongation de contrat de Mbappé, son engagement prenant fin en juin 2022, comme le directeur sportif du PSG l’a souligné jeudi au micro de France Bleu Paris . Et du côté du Real Madrid, on se focaliserait désormais sur Erling Braut Haaland pour le mercato estival d’après des informations divulguées en Espagne.

« La signature d’Haaland est plus accessible et la plus probable »