Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à frapper un grand coup pour Haaland ?

Publié le 26 février 2021 à 18h10 par A.D.

Si le Borussia Dortmund ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, Erling Braut Haaland pourrait prendre le large et changer de club. Alors que dix écuries européennes auraient les moyens de s'offrir la pépite norvégienne selon Mino Raiola, le PSG devrait se mêler à la bataille.

Comme l'a laissé entendre Erling Braut Haaland, il souhaite jouer la Ligue des Champions chaque saison jusqu'à la fin de sa carrière. Dans cette optique, il pourrait provoquer son départ du Borussia Dortmund l'été prochain en cas de non-qualification pour la prochaine C1. Interrogé sur l'avenir de son protégé, Mino Raiola a fait savoir que 10 écuries européennes pourraient se disputer le recrutement d'Erling Braut Haaland lors du mercato estival. « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé". C'est comme dire: "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?" » , a estimé l'agent d'Erling Haaland lors d'un entretien accordé à la BBC il y a quelques jours. Et à en croire la presse italienne, le PSG devrait faire partie de la danse.

Leonardo toujours dans le coup pour Haaland ?