Mercato - Real Madrid : Pérez aurait définitivement tranché pour Haaland !

26 février 2021

A la recherche d’un joueur capable de renforcer le secteur offensif, le Real Madrid aurait pour priorité de recruter Erling Braut Haaland, sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund.

Le feuilleton Erling Braut Haaland est lancé. Son agent, Mino Raiola, a lancé les hostilités ce mardi : « S euls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund ». Le représentant du joueur a laissé entendre que l’attaquant pourrait quitter prochainement le Borussia Dortmund. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore Chelsea auraient coché son nom. Mais ce jeudi, le directeur sportif du BVB a répondu à Mino Raiola et a affiché son souhait de conserver Haaland. « Nous sommes contents de l’avoir avec nous et il a d’ailleurs montré la grande valeur qu’il a pour notre équipe, avec ses récentes prestations. Je rappelle qu’il est sous contrat jusqu’en 2024. Nous avons l’objectif de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et nous le ferons avec Haaland » a confié Michael Zorc dans un entretien au Kicker.

Haaland, le prochain grand buteur du Real Madrid ?