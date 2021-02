Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dortmund en rajoute une couche pour Haaland !

Publié le 26 février 2021 à 7h00 par A.C.

Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, n’en démord pas pour Erling Haaland.

Décidément, les sorties de Mino Raiola ne plaisent pas du tout aux clubs ou jouent certains de ses joueurs. Après avoir créé le chaos à Manchester United avec Paul Pogba, l’agent italo-néerlandais a agacé le Borussia Dortmund. Il a en effet laissé entendre qu’Erling Haaland pourrait évoluer dans au moins 10 clubs autres que le BvB, avec notamment le Real Madrid et le FC Barcelone. Cela n’a pas du tout plu au directeur sportif Michael Zorc, qui a rappelé à Raiola qu’Haaland est sous contrat jusqu’en 2024.

« Haaland ne peut ni ne veut changer de club »