Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est maintenant ou jamais pour Haaland !

Publié le 25 février 2021 à 10h00 par Th.B.

Au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland ne cesse d’impressionner. De quoi pousser les dirigeants du club à revoir leur position et à décider de le vendre au prix fort à l’intersaison. Le Real Madrid verrait une réelle possibilité se présenter pour le Norvégien.

Erling Braut Haaland (20 ans) devrait être l’énorme sensation du mercato estival. Alors que les grosses formations européennes ne pourraient pas s’offrir les services de Kylian Mbappé, le PSG réclamant 200M€ et une prolongation de contrat étant en bonne voie comme Leonardo l’a assuré à France Bleu ce jeudi matin, le Real Madrid se pencherait sérieusement sur le dossier Haaland. Initialement, le Borussia Dortmund ne comptait pas laisser filer son insatiable buteur à l’intersaison. C’était du moins la tendance en Allemagne, ce qui allait considérablement chambouler les plans du Real Madrid, désireux de recruter un attaquant de classe mondiale alors que le contrat de Karim Benzema expirera en juin 2022. Et il se pourrait bien que le vent ait tourné dans l’opération Haaland, ce qui ferait les affaires du Real Madrid.

Haaland, le coup à 100M€ ?