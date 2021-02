Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme doute affiché dans le dossier Haaland ?

Publié le 25 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Outre le Real Madrid, Manchester City envisagerait également de passer à l’action pour Erling Haaland. Mais chez les Skyblues, on se méfierait grandement de ce dossier.

« Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre . » Interrogé par la BBC sur l’avenir d’Erling Haaland, Mino Raiola a clairement indiqué que les prétendants susceptibles d’accueillir l’attaquant de 20 ans n’étaient pas nombreux. Du côté de la Premier League, Manchester City suit attentivement les prestations du phénomène norvégien, tandis que Chelsea ambitionne également de l’accueillir dès l’été prochain. Une grande menace pour le Real Madrid qui lorgne le joueur pour renforcer son secteur offensif, d’autant que les Blues seraient déjà entrés en contact avec l’entourage d’Erling Haaland si l’on en croit les dernières informations d’ Eurosport UK . Et chez les Citizens , on suivrait ce dossier avec attention.

City ne veut pas participer à une guerre des enchères