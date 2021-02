Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive à 116M€ déjà programmée pour Haaland ?

24 février 2021

Dans le viseur du Real Madrid, Erling Haaland a également la cote en Premier League, notamment du côté de Manchester City. Le club de Pep Guardiola préparerait déjà son offre pour s’attacher les services de l’attaquant norvégien, mais pas seulement.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Haaland affole les compteurs avec 43 buts en 43 apparitions sous le maillot jaune. L’attaquant de 20 ans figure déjà sur les tablettes des plus grands clubs européens, et malgré son contrat courant jusqu’en 2024, un départ dès l’été prochain n’est pas à exclure. Interrogé par la BBC , Mino Raiola a toutefois prévenu pour l’avenir de son joueur : « Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé. " » Parmi les écuries anglaises susceptibles d’accueillir Haaland, Manchester City apparaît en pole, d’autant que le père de l’attaquant a évolué chez les Skyblues par le passé, et Pep Guardiola préparerait son offre.

Haaland impliqué dans une offre à 116M€ ?